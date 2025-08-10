Homem condenado por estupro de adolescente de 14 anos é preso pela polícia

Uma ação conjunta resultou na prisão preventiva de um homem de 21 anos, condenado a oito anos de reclusão por estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica e familiar.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Infonet, o crime, cometido contra uma adolescente de 14 anos no município de Rosário do Catete (SE), resultou em uma sentença.

Segundo as investigações, o condenado tinha autorização para recorrer da decisão em liberdade, desde que cumprisse medidas cautelares, como manter distância mínima da vítima e não manter contato com ela.

No entanto, ele descumpriu as determinações, aproximando-se da adolescente e enviando imagens nas quais aparecia armado, o que colocou em risco sua integridade.

A violação levou a Justiça a decretar sua prisão preventiva, na última sexta-feira.

Ainda de acordo com as informações, além da condenação pelo crime sexual, o homem é investigado por um homicídio ocorrido em 2024, durante uma festa.

Com informações do site Infonet