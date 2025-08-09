Foco

Mulher tem lábios dilacerados ao tentar beijar pit bull que estava preso com corrente

Novo ataque.

pit bull
Crédito (Reprodução Redes Sociais)
Por Wellington Silva

Em um novo caso, uma mulher sofreu ferimentos no rosto após tentar dar um beijo em um cão da raça Pitbull.

Como detalhado pelo site SOT, o animal, que estava preso por uma corrente, reagiu mordendo os lábios da vítima.

Apesar do susto e do sangramento, a corrente evitou que o ataque fosse mais grave.

A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. No entanto, não há informações sobre data ou local do ocorrido.

Criança de três anos fica ferida

Em outro caso envolvendo a mesma raça, uma criança de três anos foi atacada por um pit bull nesta semana, em Paulínia (SP).

Como detalhado pelo site G1, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde da cidade e já teve alta.

Segundo o boletim de ocorrência, três cachorros da raça pitbull escaparam de uma residência da região.

Um deles teria atacado a criança, que sofreu um corte no lado direito do rosto, no queixo e no lábio superior.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o pai do dono dos animais relatou que, ao abrir o portão de casa, não conseguiu impedir que os animais fugissem. Ele é cadeirante e contou que seu filho não estava na residência no momento do ocorrido.

Ainda de acordo com as informações, o tutor responsável pelo animal vai responder por um processo criminal. Já as multas serão de responsabilidade da prefeitura.

Com informações do site SOT

