Tutora flagra pedreiro abusando de cadela e suspeito é preso pela polícia

Um pedreiro de 57 anos foi preso, nesta quinta-feira (7), suspeito de abusar sexualmente de uma cadela enquanto trabalhava em uma casa em Teresina (PI).

Como informado pelo site G1, o suspeito trabalhou com um ajudante nos dois dias anteriores ao crime, mas ficou sozinho com a cadela no dia do abuso.

De acordo com a Polícia Civil do Piauí (PCPI), a tutora do animal flagrou o crime por meio da câmera de segurança da residência.

A tutora, que estava no trabalho, acompanhou o ato de abuso sexual por meio da câmera, equipada com sistema de áudio que permite comunicação. Ela pediu que a ação fosse interrompida imediatamente.

Logo depois, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) foi acionado. Os policiais foram até a residência do casal e prenderam o pedreiro em flagrante.

Ainda de acordo com as informações, o pedreiro foi autuado por maus-tratos a animais e aguarda audiência de custódia, quando será decidido se ele continuará preso.

Com informações do site G1