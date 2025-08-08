Técnico de enfermagem é preso suspeito de estuprar paciente em unidade de saúde

Um técnico de enfermagem de 30 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher de 42 anos dentro de uma unidade de saúde na Zona Oeste de Manaus (AM).

Como detalhado pelo site G1, o crime aconteceu em 1º de junho de 2021.

A prisão foi realizada na quinta-feira (7) pela Polícia Civil do Amazonas durante a Operação Shamar, que combate crimes contra mulheres.

O homem responde ainda a outros dois processos de estupro de vulnerável ocorridos no mesmo local.

Como relatado, o crime aconteceu quando a vítima procurou atendimento médico na unidade. Após a consulta, foi levada pelo técnico de enfermagem para receber os medicamentos prescritos, onde teria sido dopada, permitindo o abuso.

O suspeito estava morando no município de Parintins e foi localizado em um estabelecimento comercial, onde foi preso.

Ainda de acordo com as informações, o homem vai responder por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Com informações do site G1