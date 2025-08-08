“Monstro de Sorriso”, que matou e estuprou mãe e filhas, recebe pena pelo crime

Após dez horas de julgamento, o réu Gilberto dos Anjos Rodrigues submetido a júri popular, na última quinta-feira (7), foi condenado. Ele recebeu 225 anos de reclusão por crimes de estupro, estupro de vulnerável e feminicídio, de Cleci Calvi Cardoso e suas filhas Miliane Calvi Cardoso, 19, Manuela Calvi Cardoso, 13, e Melissa Calvi Cardoso, 10.

De acordo com o portal Folha do Progresso, o crime ocorreu em novembro de 2023, na cidade de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). O cumprimento da pena será inicialmente em regime fechado.

O réu acompanhou a sessão por videoconferência e não quis prestar depoimento, deixando ainda de assistir ao júri no período vespertino, não permanecendo até o final do próprio julgamento.

Durante a sessão o promotor de Justiça do Ministério Público, Luiz Fernando Rossi Pipino, declarou que Gilberto “subtraiu 229 anos de vida” das vítimas, considerando que as 4 não puderam alcançar ao menos a expectativa de vida média das mulheres brasileiras.

Pipino enfatizou que Gilberto dos Anjos é conhecido como “o monstro de Sorriso”, “um ser demoníaco” e roubou “a vida que havia naquela casa, o amor, carinho”, deixando a família sem chão.

De acordo com o promotor, Gilberto premeditou o crime, pois admitiu ter observado a rotina das vítimas e planejado o crime pacientemente.

O crime foi concretado enquanto Gilberto trabalhava como pedreiro e invadiu a casa ao lado. Ao ser preso, ele confessou o crime e contou que entrou na casa da família pela janela do banheiro e se deparou com Cleci no corredor. Ele a jogou no chão e a esfaqueou no pescoço.

Em seguida, o pedreiro entrou no quarto de Miliani e Manuela e também cortou os pescoços delas, entrando depois no quarto da Melissa e a matou por asfixia.

Enquanto as vítimas agonizavam no chão, Gilberto estuprou três delas, exceto a mais nova.

Além deste crime, o réu já tem outras condenações por assassinato, estupro e tentativa de homicídio cometidos nos anos de 2013 e 2023.

Gilberto deve cumprir a pena inicialmente em regime fechado.

