Desnutridos, deitados sobre urina e fezes: idosos são resgatados de asilo clandestino e familiares serão ouvidos

Idosos e pessoas com deficiência foram resgatados de um asilo clandestino e o casal proprietário do local foi preso em flagrante.

De acordo com o portal de notícias Banda B, o caso ocorreu em Curitiba e a descoberta foi feita por servidores das áreas da Saúde e Assistência Social, além da Vigilância Sanitária do município.

Ao menos sete idosos e pessoas com deficiência foram encontradas em condições insalubres e sofrendo maus-tratos.

Imagens feitas nas acomodações mostraram uma geladeira praticamente sem comida e os pacientes deitados sobre camas e sofás em um mesmo cômodo. Uma das vítimas foi encontrada em estado de desnutrição e com fezes e urina no corpo.

A Polícia não informou desde quando o asilo clandestino estava funcionando e o casal que comandava o local teria retido cartões bancários das vítimas, que não recebiam cuidados de saúde e alimentação adequada.

Após os pacientes serem hospitalizados, familiares deverão ser ouvidos nos próximos dias para explicar por que as vítimas foram deixadas naquela casa.

Os proprietários deverão responder por crimes contra o idoso e pessoas com deficiência, além de maus-tratos contra todos os funcionários do estabelecimento.

