Criança de três anos fica ferida após ser atacada por pit bull de vizinho que escapou

Em um novo caso, uma criança de três anos foi atacada por um pitbull, nesta quinta-feira (7), em Paulínia (SP).

Como detalhado pelo site G1, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde da cidade e já teve alta.

Segundo o boletim de ocorrência, três cachorros da raça pitbull escaparam de uma residência da região.

Um deles teria atacado a criança, que sofreu um corte no lado direito do rosto, no queixo e no lábio superior.

Com a ajuda dos vizinhos, foi possível localizar e recolher dois animais até a casa onde vivem. No entanto, o animal que atacou a criança não foi encontrado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o pai do dono dos animais relatou que, ao abrir o portão de casa, não conseguiu impedir que os animais fugissem. Ele é cadeirante e contou que seu filho não estava na residência no momento do ocorrido.

Ainda de acordo com as informações, o tutor responsável pelo animal vai responder por um processo criminal. Já as multas serão de responsabilidade da prefeitura.

