Corpo amarrado com cordas é encontrado ao lado de cartaz na rua

Um homicídio chocou os moradores da zona Norte de Manaus na noite da última quinta-feira (7). Um corpo foi encontrado na rua, amarrado com cordas e envolto em um lençol, indicando que teria sido retirado de sua cama.

De acordo com o AM Post, com o corpo um cartaz com uma mensagem sugere uma ligação direta com a morte de uma adolescente de 15 anos.

“Morri porque matei a criança de 15 anos no bairro Jesus Me Deu”, a autoria do recado permanece sob sigilo para resguardar as investigações.

As equipes especializadas estiveram no local para perícia e remoção do corpo. Outro elemento importante, é que um homicídio ocorreu na mesma residência, apenas dois dias antes, quando uma mulher foi assassinada e seu corpo removido do local sem roupas.

Os crimes que aconteceram no mesmo endereço levantam a hipótese sobre possíveis acertos de contas ou disputas locais.

As investigações seguem em sigilo.

