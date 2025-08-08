Foco

Corpo amarrado com cordas é encontrado ao lado de cartaz na rua

Mensagem sugeriu ligação com outra morte.

Cartaz foi encontrado ao lado do corpo.
Reprodução (AM Post)
Por Victória Bravo

Um homicídio chocou os moradores da zona Norte de Manaus na noite da última quinta-feira (7). Um corpo foi encontrado na rua, amarrado com cordas e envolto em um lençol, indicando que teria sido retirado de sua cama.

De acordo com o AM Post, com o corpo um cartaz com uma mensagem sugere uma ligação direta com a morte de uma adolescente de 15 anos.

“Morri porque matei a criança de 15 anos no bairro Jesus Me Deu”, a autoria do recado permanece sob sigilo para resguardar as investigações.

As equipes especializadas estiveram no local para perícia e remoção do corpo. Outro elemento importante, é que um homicídio ocorreu na mesma residência, apenas dois dias antes, quando uma mulher foi assassinada e seu corpo removido do local sem roupas.

Os crimes que aconteceram no mesmo endereço levantam a hipótese sobre possíveis acertos de contas ou disputas locais.

As investigações seguem em sigilo.

