Adolescente é apreendido suspeito de matar criança de 10 anos por suposta dívida de R$ 6 mil

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante, nesta quinta-feira (7), suspeito de matar uma criança de 10 anos na comunidade Vila Bela, em Pernambuco.

Como detalhado pelo site G1, o crime aconteceu na noite da quarta-feira (6) e a vítima foi encontrada dentro de um galpão abandonado próximo à BR-232.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente teria atraído a criança identificada como Alexsandro Vital Nunes dos Santos com o pretexto de buscar talas para confeccionar uma pipa.

No local, convenceu o menino a entrar no galpão e o matou por esganadura com um cabo de aço e com golpes de pedra na cabeça e no tórax.

Ainda segundo a polícia, ele afirmou ter cometido o crime por causa de uma dívida de R$ 6 mil que estaria ligada ao pai da vítima, preso há cerca de 30 dias por tráfico de drogas. O adolescente disse que vinha sendo ameaçado e decidiu matar a criança em retaliação.

Ainda de acordo com as informações, o jovem foi localizado pela equipe policial em uma residência em flagrante. Após a apreensão, ele foi encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário, que vão decidir sobre a internação.

