Vídeo flagra momento de pânico em que jovem escala portão para fugir de pitbull solto

No último final de semana, câmeras de segurança registraram o momento de pânico causado por um pit bull solto em uma rua de Maringá (PR).

Como detalhado pelo site GMC Online, o susto aconteceu nas proximidades de uma unidade escolar da rede municipal.

O registro mostra um grupo de pessoas em frente a uma residência, quando o cachorro aparece correndo pela rua.

Todos tentam se abrigar rapidamente, inclusive um homem com uma criança no colo. Um dos moradores, que não consegue entrar a tempo, escala o portão para fugir do animal.

Ainda de acordo com as informações, instantes depois, o tutor do pitbull aparece e retira o cão do local. Confira o flagrante aqui.

