Vídeo flagra momento de pânico em que jovem escala portão para fugir de pitbull solto

Registro foi flagrado por câmera de segurança.

Pit bull
Crédito (Reprodução Redes Sociais)
Por Wellington Silva

No último final de semana, câmeras de segurança registraram o momento de pânico causado por um pit bull solto em uma rua de Maringá (PR).

Como detalhado pelo site GMC Online, o susto aconteceu nas proximidades de uma unidade escolar da rede municipal.

O registro mostra um grupo de pessoas em frente a uma residência, quando o cachorro aparece correndo pela rua.

Todos tentam se abrigar rapidamente, inclusive um homem com uma criança no colo. Um dos moradores, que não consegue entrar a tempo, escala o portão para fugir do animal.

Ainda de acordo com as informações, instantes depois, o tutor do pitbull aparece e retira o cão do local. Confira o flagrante aqui.

Com informações do site GMC Online

