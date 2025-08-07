Brasil

Preso tio que abusava de sobrinha de 12 anos e guardava conteúdo de exploração sexual no celular

Crime no Amazonas.

Persona esposada.
Imagem Ilustrativa Foto Freepik
Por Wellington Silva

No Amazonas, um homem de 34 anos foi preso em flagrante, suspeito de ter estuprado sua sobrinha de apenas 12 anos.

Como detalhado pelo site D24am, o suspeito foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM), no município de Barcelos.

Como relatado pela polícia, os familiares da vítima acionaram a GCM, que localizou o homem e o conduziu à delegacia.

Durante a abordagem em uma praça pública, os agentes apreenderam o celular do suspeito, no qual foram encontradas fotos íntimas da vítima.

Exames médicos confirmaram que a sobrinha foi vítima de estupro de vulnerável.

Ainda de acordo com as informações, na delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de material pornográfico infantil.

Com informações do site D24am

