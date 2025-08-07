Idoso é investigado por estupro contra criança de 8 anos durante culto religioso

Logo após o crime, o homem foi visto dançando na rua e alegando que a esposa queria matá-lo. Ele está foragido e a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que ele esteja escondido em alguma cidade do interior do Maranhão.

Para resolver um caso de estupro ocorrido durante um culto religioso no fim de 2024, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, um mandado de busca e apreensão em Estrela do Sul esta semana.

De acordo com o portal de notícias v9vitoriosa, o suspeito é um idoso de 67 anos, apontado como autor do abuso contra uma criança de 8 anos.

Equipamentos eletrônicos foram apreendidos na residência do investigado e os materiais serão submetidos à perícia técnica e podem conter provas relevantes para o andamento do inquérito.

A investigação tramita sob sigilo para preservar a identidade da vítima e assegurar a integridade do processo. Segundo a Polícia Civil, o caso só avançou agora por conta da complexidade da apuração e do cuidado necessário com o acolhimento da criança.

A denúncia causou forte repercussão e a população se mostrou especialmente abalada pelo fato de o abuso ter ocorrido em um espaço de culto e convivência comunitária.

A Polícia Civil informou que novas diligências serão realizadas e reforçou o compromisso com a elucidação do caso e com a proteção integral da vítima.

