Homem que dançou na rua após tortura e assassinato da esposa é declarado culpado

O inquérito que investiga o crime de feminicídio praticado contra uma mulher de 60 anos, ocorrido no dia 31 de agosto de 2024, em uma comunidade rural de Nova Olinda foi concluído pela Polícia Civil do Tocantins.

De acordo com o portal de notícias Gazeta do Cerrado, o autor do crime é o próprio companheiro de 50 anos da vítima, que foi submetida a uma noite de tortura e executada durante a manhã seguinte.

A investigação pontou ainda que o filho de 8 anos do casal presenciou a violência, vendo a mãe ser amarrada pelos pés e mãos a um portal na sala, onde permaneceu em pé durante toda a noite. O menino relatou ainda que, por volta das 4h ou 5h da manhã, o pai desamarrou a mulher e, enquanto ela estava sentada, efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu sua mão, rosto e cabeça.

Além dos disparos, a criança contou que a mãe recebeu facadas. O corpo da vítima apresentava diversas perfurações na cabeça, face, pescoço, tórax e mão direita, sendo esta última caracterizada como lesão de defesa.

Logo após o crime, o homem foi visto dançando na rua e alegando que a esposa queria matá-lo. Ele está foragido e a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que ele esteja escondido em alguma cidade do interior do Maranhão.