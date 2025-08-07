Homem é preso suspeito de estupro contra jovem com transtorno mental

Um homem suspeito de estupro de vulnerável foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6), tendo como vítima uma jovem de 23 anos.

Como detalhado pelo site G1, a jovem sofre com transtorno mental e epilepsia.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de terça-feira (5), em Santo Estevão (BA).

Investigações apontaram que o suspeito viu a vítima em um parque e a levou à força para uma área isolada, onde teria cometido o abuso.

Conforme relatado, o suspeito não tinha relação direta com a vítima, e pode estar envolvido em outros casos de estupro na região.

Ainda de acordo com as informações, as investigações seguem para apurar os possíveis crimes.

Com informações do site G1