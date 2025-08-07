Homem acusado de matar mãe e três filhas após violência sexual é julgado

Gilberto Rodrigues dos Anjos, acusado de matar mãe e filhas e ainda estuprar três das vítimas é julgado nesta quinta-feira (07), na 1ª Vara Criminal de Sorriso, no Mato Grosso.

De acordo com o portal Repórter MT, ele assassinou Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos; Miliani Calvi Cardoso, de 19; Manuela Calvi Cardoso, de 13; Melissa Calvi Cardoso, de 10 e enfrentará o júri popular.

O crime ocorreu em novembro de 2023, quando Gilberto trabalhava como pedreiro e invadiu a casa ao lado. Ao ser preso, ele confessou o crime e contou que entrou na casa da família pela janela do banheiro e se deparou com Cleci no corredor. Ele a jogou no chão e a esfaqueou no pescoço.

Em seguida, o pedreiro entrou no quarto de Miliani e Manuela e também cortou os pescoços delas, entrando depois no quarto da Melissa e a matou por asfixia.

Enquanto as vítimas agonizavam no chão, Gilberto estuprou três delas, exceto a mais nova.

Regivaldo Batista Cardoso, marido e pai das vítimas, estava fora de casa a trabalho quando tudo aconteceu.

O réu, Gilberto Rodrigues dos Anjos, que está preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, não participará presencialmente do julgamento, apenas por videoconferência.

Recentemente, Gilberto foi condenado por outros crimes cometidos antes do assassinato das mulheres da família Calvi. As penas dele ultrapassam os 40 anos de prisão.

Ele matou o jornalista Osni Mendes Araújo, em dezembro de 2013, em Mineiros (GO) e em também foi condenado por estupro, tentativa de feminicídio e lesão corporal qualificada por violência de gênero contra duas mulheres.

O crime aconteceu no dia 17 de setembro de 2023, quando ele invadiu a casa da vítima na madrugada e, mediante violência e grave ameaça, a obrigou a manter relação sexual com ele. Na mesma ocasião, ele tentou matar a vítima, mas não conseguiu porque ela entrou em luta corporal com ele.

Durante a luta, a mãe da vítima tentou socorrê-la e ele agrediu a mulher com socos no rosto. Após gritos de socorro das mulheres, o criminoso fugiu.

