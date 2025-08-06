Suspeito de matar o próprio tio atropelado para ficar com oficina é preso pela polícia

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta terça-feira (5), um homem suspeito de matar o próprio tio atropelado de forma intencional.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Ipirá Notícias, o crime aconteceu no dia 30 de julho, no município de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano.

A vítima, Carlos Alberto Marques dos Santos, de 65 anos, conduzia uma motocicleta quando foi atingida pelo sobrinho.

Inicialmente, a PM trabalhou com a hipótese de um acidente de trânsito com fatalidade. No entanto, após análises de perícia, câmeras de segurança e oitivas, foi comprovado que se tratava de um homicídio.

Como relatado, o atropelamento teria sido motivado por vingança arquitetada após uma discussão. Também havia uma disputa familiar pela herança de uma oficina mecânica, onde autor e vítima trabalhavam.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito responderá pelo crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.

Com informações do site Ipirá Notícias