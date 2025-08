Sobrinho é preso após tentar matar o tio e polícia aponta motivação para o crime

Um homem foi preso suspeito de tentar matar o próprio tio a tiros, nesta terça-feira (5), no município de Simão Dias, em Sergipe.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, a polícia aponta que o crime foi motivado por homofobia.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 12 de junho deste ano. O tio se assumiu homossexual e isso teria motivado a ação do sobrinho.

A vítima ficou ferida, mas sobreviveu aos disparos.

Após as investigações, foi expedido um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão, e o suspeito foi preso nesta semana.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil segue com os procedimentos legais e o suspeito agora se encontra à disposição da Justiça.

Com informações do site G1