Polícia prende padrasto que engravidou enteada de 12 anos e ficou foragido por 4 anos

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na segunda-feira (4), em Itabuna, no sul do estado, um homem de 35 anos suspeito de estupro de vulnerável contra as duas enteadas.

Como detalhado pelo site G1, as investigações começaram em 2021, quando a mãe das vítimas registrou uma ocorrência informando que seu companheiro havia estuprado, engravidado e fugido com uma das filhas, à época com 12 anos.

Segundo informações da PC, a garota deixou uma suposta carta pedindo para não ser procurada.

Por quatro anos, o suspeito dificultou a localização da menina, mudando-se com frequência, e impedia o contato da vítima com a família.

Em março de 2025, o homem permitiu que a adolescente entrasse em contato com a mãe através de um celular desconhecido. A Polícia Civil passou a monitorá-lo e conseguiu descobrir sua localização aproximada, possibilitando a prisão.

Durante as investigações, também foi descoberto que o suspeito estuprou a irmã da adolescente, que na época tinha 10 anos.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito preso, que não teve nome divulgado, passou por exames legais e foi encaminhado ao Conjunto Penal.

Com informações do site G1