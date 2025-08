Polícia Civil prende filho suspeito de matar a mãe e esconder corpo em geladeira

Foi preso, nesta quarta-feira (6), o rapaz de 27 anos suspeito de matar a própria mãe, Jaqueline da Silva, de 59 anos,

Ele foi localizado pela Polícia Civil em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na casa de um familiar, onde tentava se esconder.

Como detalhado pelo site Banda B, o rapaz estava com mandado de prisão em aberto desde que se tornou o principal suspeito do crime.

A prisão acontece 11 dias após a trágica descoberta do corpo de Jaqueline, que estava desaparecida desde fevereiro.

Como relatado, a vítima foi encontrada no dia 26 de julho dentro de uma geladeira desligada, deitada na horizontal, na casa onde morava.

O corpo da mulher estava em avançado estado de decomposição, coberto por cal, e só foi encontrado depois que a filha de Jaqueline, desconfiada do desaparecimento e do comportamento do irmão, procurou ajuda da polícia.

Segundo testemunhas, o filho de Jaqueline era usuário de drogas e, possivelmente, estaria em busca de dinheiro.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil Ainda investiga se o crime foi premeditado e tenta identificar possíveis cúmplices ou receptadores dos bens da vítima.

Com informações do site Banda B