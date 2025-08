Tio usava momentos de lazer na casa da bisavó para estuprar sobrinhos

A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu, nesta segunda-feira (5), um homem de 67 anos, condenado a mais de 33 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metrópoles, as vítimas eram sobrinhas da esposa do condenado, um menino de cinco anos e uma menina de sete anos, que sofreram abusos por cerca de três anos.

Ele se aproveitava de momentos de distração na casa da bisavó das crianças para cometer os crimes.

“Os abusos ocorreram de 2013 a 2016, porém, só foram denunciados em 2022. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Jaciara, realizou uma investigação sobre o caso e indiciou o suspeito por estupro de vulnerável em março de 2024”, informou o site.

Como relatado, na última sexta-feira (1º), ele foi julgado e condenado por estupro de vulnerável.

Após a condenação, a Polícia Civil realizou buscas no município e localizou o condenado em uma residência em Jaciara.

Ainda de acordo com as informações, a divulgação do caso causou comoção na cidade e gerou novas denúncias contra o suspeito, que serão analisadas.

Com informações do site Metrópoles