Justiça autoriza exame psiquiátrico de jovem que confessou matar a mãe

A Justiça de Santa Catarina autorizou a realização de um exame psiquiátrico em Davi Sulzbacher Gonçalves, de 24 anos, preso no último sábado (2) após confessar ter matado a mãe, Lizete Gonçalves, de 61 anos, em Florianópolis.

Como detalhado pelo site ND, a perícia, solicitada pela Defensoria Pública, pode ser decisiva para a definição da linha de defesa, que trabalha com a possibilidade de inimputabilidade.

Neste caso, a pessoa não pode ser responsabilizada criminalmente por seus atos. O laudo será elaborado por peritos do sistema de justiça e deve ficar pronto em até 45 dias.

Davi permanece preso preventivamente desde sábado, quando acionou a Polícia Militar logo após o crime. Ele confessou ter matado a mãe com uma arma branca enquanto ela dormia.

O caso é investigado como feminicídio. A defesa, no entanto, não deve contestar a qualificadora neste momento.

Durante a audiência de custódia, a Defensoria chegou a solicitar medidas cautelares alternativas à prisão, mas o pedido foi negado.

Ainda de acordo com as informações, um novo requerimento poderá ser feito após a conclusão do exame psiquiátrico, caso o laudo aponte algum tipo de comprometimento da saúde mental.

Com informações do site ND