Homem é preso pela polícia suspeito de estuprar enteada inúmeras vezes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta segunda (4), um homem suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável contra sua enteada menor de idade.

ANÚNCIO

Como detalhado pela PC, por meio de comunicado, a captura aconteceu em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Como relatado, a ação foi resultado de intensas diligências investigativas realizadas pelos policiais civis após o recebimento de informações que apontavam para a ocorrência de abusos sexuais praticados de forma reiterada pelo investigado.

Conforme apurado, a vítima vinha sendo submetida às condutas criminosas no ambiente familiar, circunstância que demandou imediata intervenção policial.

Diante dos elementos de prova colhidos durante a investigação, a equipe representou pela prisão do suspeito.

Ainda de acordo com as informações, o material probatório reunido será encaminhado ao Ministério Público, responsável pela propositura da ação penal, a fim de assegurar a devida responsabilização do investigado.

Com informações da Polícia Civil do Estado do Paraná