Pessoas invadem delegacia, lincham homem preso e o queimam vivo

Um caso extremo ocorreu durante o fim de semana no município de Tonantins, no interior do Amazonas.

ANÚNCIO

De acordo com o AM Post, uma multidão invadiu a 54ª Delegacia Interativa de Polícia, espancou brutalmente um preso que estava algemado e ateou fogo no corpo dele em plena calçada da unidade.

As imagens foram registradas e divulgadas nas redes sociais, mostrando que pessoas encapuzadas depredaram a delegacia em busca do detento.

Grades da cela foram retiradas e o homem foi agredido brutalmente com chutes, socos e pedaços de pau. Quando ele ficou desacordado, atearam fogo nele.

As circunstâncias do crime e a identidade da vítima não foram confirmadas oficialmente até o momento. A Polícia Civil informou que o caso será investigado para identificar os envolvidos na invasão e no assassinato. O motivo da revolta popular também não foi esclarecido.

Leia mais: Homem é morto e esquartejado por mãe e namorada após se recusar fazer tarefa doméstica