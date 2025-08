Morre idosa de 93 anos que sofria maus-tratos e tinha aposentadoria ‘furtada’ pelo filho

A idosa de 93 anos que tinha a aposentadoria “furtada” pelo próprio filho morreu neste domingo (3/8), no Distrito Federal.

Como detalhado pelo site Metrópoles, a idosa, que vivia em ambiente insalubre, foi resgatada no início do mês passado, com sinais de demência e desidratação.

Desde o resgate, a mulher permanecia sob cuidados médicos e teve o óbito declarado no Hospital das Forças Armadas (HFA).

Como relatado, o filho usava o pagamento de mais de R$ 30 mil por mês em benefício próprio, desde julho de 2020.

Além disso, era suspeito de praticar violência psicológica contra a mulher, a impedindo de ter contato com o outro filho.

O homem foi preso em 4 de julho, mas solto após audiência de custódia realizada no dia seguinte.

Na época, não foram concedidas medidas protetivas pelo Juiz da audiência de custódia.

Ainda de acordo com as informações, porém, o outro filho da vítima requereu as medidas na Justiça.

Com informações do site Metrópoles