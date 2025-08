Mãe que abandonou recém-nascida ferida na rua responderá em liberdade

Durante o fim de semana, uma mulher de 23 anos acabou indiciada após abandonar a filha recém-nascida na rua.

De acordo com o portal de notícias AM Post,a criança tinha apenas dois meses e foi encontrada sozinha, com um ferimento no olho.

Ela foi atendida em um hospital e a mãe se apresentou voluntariamente na delegacia após diligências realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar.

A autoridade policial informou que a mulher tem quatro filhos, e um deles já havia sido retirado de sua guarda por decisão judicial, em razão de negligência.

Um parente que acolheu inicialmente a recém-nascida e ela deve ser encaminhada aos cuidados da avó materna.

A mulher foi indiciada pelo crime de abandono de incapaz e responderá ao processo em liberdade. Ela permanece à disposição da Justiça.

