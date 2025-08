Homem é morto e esquartejado por mãe e namorada após se recusar fazer tarefa doméstica

Um homem foi assassinado e esquartejado pela própria mãe e pela namorada na cidade de Gemona del Friuli, no nordeste da Itália.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias RIC, Alessandro Venier, de 35 anos, se tornou vítima das duas após se recusar a arrumar a mesa.

Nas investigações iniciais da polícia italiana, o rapaz foi drogado antes de ser esquartejado com um machado e ter os restos mortais colocados dentro de sacos de lixo, cobertos com cal, para mascarar o odor da decomposição.

As mulheres acabaram ligando para as autoridades e foram presos. O caso continua sendo investigado pela polícia. Após o crime, a filha de seis meses do casal foi retirada do local pelos serviços sociais.

Alessandro tinha um relacionamento com uma mulher colombiana de 30 anos. O rapaz era descrito como alguém com problemas com álcool e drogas.

Ele também não mantinha um emprego estável, o que, segundo testemunhas, poderia ter agravado a tensão no relacionamento com a mãe, Lorena Venier, uma enfermeira de 61 anos.

Leia mais: Adolescente mata irmão de apenas 10 anos enquanto mãe estava em velório