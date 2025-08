Adolescente mata irmão de apenas 10 anos enquanto mãe estava em velório

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após confessar o assassinato do próprio irmão, de apenas 10 anos de idade. Ele pode responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Ric, a mãe deixou os filhos na casa da tia em Mato Verde (MG), para participar de um velório em Vargem Grande do Rio Pardo. Ao retornar na madrugada da sexta-feira (1), ela percebeu que o caçula não estava em casa.

Com a ajuda dos vizinhos, a família começou a procurar a criança e encontrou o corpo caído em uma vala próximo à casa.

A polícia foi acionada e o adolescente de 15 anos confessou que matou o próprio irmão ao agredi-lo com uma barra de ferro na cabeça após uma discussão.

Além disso, o jovem afirmou que tentou entrar em contato com a mãe, mas, quando viu que a criança não estava respirando, arrastou o corpo para fora da casa.

A versão não condiz com o estado do corpo do menino, que também apresentava marca de perfuração no tórax, além de outros ferimentos. Na casa, foram encontradas manchas de sangue e indícios de limpeza e arrasto. Além da barra de ferro, uma faca também foi apreendida.

“Apesar da gravidade dos fatos, o adolescente se manteve calmo o tempo todo, sem demonstrar arrependimento ou qualquer reação emocional aparente. O jovem apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido, reforçando a necessidade de apuração minuciosa”, afirmou a delegada Luciana Costa Moura, responsável pela investigação.

ANÚNCIO

O adolescente segue em disposição da Justiça segundo as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Leia mais: Avô estuprava neta de 6 anos e a deixava trancada em uma máquina de lavar