Justiça marca julgamento de homem que matou garçonete e escondeu corpo em geladeira

O jovem Leandro dos Santos Araújo, de 24 anos, réu pela morte da garçonete Flávia dos Santos Carneiros, será levado a júri popular em outubro deste ano.

Como detalhado pelo site TNH1, ele está preso preventivamente desde março de 2024, quando confessou ter assassinado a facadas a própria sogra e escondido o corpo dela dentro de uma geladeira, em Maceió (AL).

No último dia 24, a Justiça voltou a negar liberdade ao acusado e manteve a prisão preventiva dele.

Leandro também foi acusado pelo crime de corrupção de menores, já que mantinha um relacionamento com a filha da vítima, uma adolescente de apenas 13 anos.

Segundo as investigações, ele contou com a ajuda da adolescente para assassinar Flávia e colocar o corpo dela dentro de uma geladeira.

Como relatado, o crime teria sido motivado por uma discussão e pelo fato da vítima não aceitar o namoro da filha com o acusado.

O crime foi descoberto após um frentista denunciar que havia levado pai e filho até a área de mata, onde uma geladeira foi jogada em uma ribanceira com um corpo dentro.

Ainda de acordo com as informações, a filha da vítima confessou participação no assassinato (que também será responsabilizada) e disse que a mãe foi morta pelo casal no dia 1 de março de 2024.

