Homem morre após ser atropelado várias vezes pelo sobrinho por vingança

Um homem morreu após ser atropelado diversas vezes na noite da última quarta-feira (30), no município de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano.

ANÚNCIO

Segundo informações do site BNews, a vítima era um mecânico bastante conhecido na região. O principal suspeito do crime seria o próprio sobrinho, que teria agido por vingança após uma discussão familiar.

De acordo com os relatos, o jovem armou uma emboscada, esperou o tio sair para comprar pão e o atropelou repetidamente com o veículo. Em seguida, fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Ainda de acordo com as informações, o caso está sendo investigado pelas autoridades.

Com informações do site BNews