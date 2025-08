Falsos policiais executam homem durante relação sexual

Um homem foi executado em sua residência em Teresina enquanto mantinha relações sexuais com sua companheira.

De acordo com o portal de notícias Piaui Hoje, Diogo Ferreira de Sousa, de 41 anos, foi abordado por criminosos, que fingiram ser policiais e invadiram o local efetuando depois diversos disparos contra a vítima.

A companheira de Diogo relatou em depoimento, que os criminosos pediram para que ela se retirasse, antes dos disparos.

Os criminosos chegaram em motos e mais de uma arma pode ter sido usada no crime. As investigações devem continuar para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.

A vítima fazia o uso de tornozeleira eletrônica e já teve envolvimento com o tráfico de drogas.

