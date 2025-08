Casal é preso por suspeita de estupro de menino de 12 anos durante atendimentos espirituais

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, nesta quinta-feira (31), um casal por suspeita de estupro de vulnerável contra um menino de apenas 12 anos

O homem, de 49 anos, e a mulher, de 47, teriam abusado sexualmente da vítima, em um centro religioso do qual seriam responsáveis, em Gravataí, segundo investigação da PC.

Como detalhado pelo site Zero Hora, a polícia soube do caso, após denúncia feita pela avó do adolescente, afirmando que o menino havia sido hospitalizado com indícios de violência sexual.

A vítima segue internada, apresentando abalo emocional, de acordo com a polícia.

A investigação aponta que o casal aproveitava a confiança obtida com a mãe do adolescente para se aproximar da vítima, que teria sido abusada por cerca de três anos durante atendimentos espirituais.

Além do menino, a irmã dele, de 19 anos, relatou à polícia, ter sido vítima de abuso sexual pelo mesmo casal quando era criança.

Ainda de acordo com as informações, a investigação continua com o objetivo de ouvir mais testemunhas, analisar o prontuário médico do menino e verificar se há outras vítimas.

Com informações do site Zero Hora