Professor é condenado a 70 anos de prisão por estupro de alunos

Um professor particular foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul a 70 anos de prisão pelo estupro de três alunos em São Luiz Gonzaga.

Como detalhado pelo site G1, o homem, que não teve o nome divulgado, já está preso.

De acordo com o Ministério Público, as vítimas, três meninos, tinham todos menos de 14 anos quando os crimes aconteceram, entre 2023 e 2024.

Durante o processo, foram reunidos depoimentos das vítimas por meio de escuta especializada, além de testemunhos de familiares e profissionais envolvidos no atendimento às crianças.

A investigação revelou que o homem, que dava aulas de reforço escolar na própria casa, se aproveitava da posição para abusar sexualmente dos alunos.

Ainda de acordo com as informações, o homem foi condenado por três crimes de estupro de vulnerável, com o agravante pelo fato de ter se valido da condição de professor para cometer os delitos.

Com informações do site G1