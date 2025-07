Homem que atirou em vizinha é recebido com festa pela vizinhança ao voltar da delegacia

Uma briga de vizinhos que terminou com uma mulher baleada motivou uma festa em uma vizinhança de Curitiba. Fogos e comemorações marcaram o retorno da delegacia para a casa de Anderson Rodrigues Camargo, de 42 anos, que atirou em Tainá, de 28 anos, que está internada em estado grave.

De acordo com o portal de notícias Banda B, os moradores da região se posicionaram a seu favor do homem, pois compartilhavam do mesmo sentimento de impunidade por conta da música alta e constante da vítima.

“Todo mundo está me apoiando porque eles sabem que eu trabalho de segunda a segunda, eu trabalho fora do meu horário. Trabalho das 7 horas da manhã, vou até uma hora da manhã trabalhando, duas horas da manhã. Ficou todo mundo a meu favor. Sempre acontece isso. O problema com o som alto, a gente já tem muito ali, um e outro sempre tem. Chama a polícia, a polícia vai lá na hora, eles desligam o som, quando a polícia vai embora, eles ligam o som de novo”, disse Anderson.

O acusado relatou que a convivência com a vizinha nunca foi fácil e que as reclamações sobre som alto são constantes na rua, mas no dia da ocorrência a situação fugiu do controle.

“Eu imaginei que ela podia estar com a faca e daí na hora que eu vi que ela veio pra cima, eu estiquei a arma e atirei”, contou.

