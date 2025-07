Homem de 69 anos é preso pela Polícia por estupro de vulnerável

A Polícia Militar de Santa Catarina efetuou um cumprimento de mandado de prisão contra um homem de 69 anos por estupro de vulnerável.

Como detalhado pelo site Blog do Jaime, a detenção ocorreu em Blumenau, nesta quarta-feira (30).

A guarnição, ciente da expedição do mandado de prisão, realizou diligências e localizou o destinatário em sua residência.

Foi dado cumprimento ao mandado de prisão e o autor foi cientificado do teor do documento e de seus direitos constitucionais.

Ainda de acordo com as informações, ele foi conduzido ao Presídio Regional de Blumenau, onde ficará à disposição da justiça.

Com informações do site Blog do Jaime