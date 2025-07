Mãe mata genro com facada no peito para defender a filha

Um homem de 32 anos morreu após ser atingido por uma facada no peito no último domingo (27), em Guarapari (ES).

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a suspeita do crime é a sogra da vítima.

Como detalhado pelo site Metrópoles, Felipe Catanio de Araújo discutia com sua companheira, portando um soco inglês, quando passou a agredir a mulher de 22 anos, que estava com uma criança no colo.

Segundo testemunhas, em dado momento da discussão, uma outra mulher, de 57 anos, interveio e desferiu um golpe de faca contra o indivíduo, fugindo em seguida. Essa mulher seria a mãe da companheira de Felipe.

Ferida, a mulher que era atacada precisou de atendimento médico. Já o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas seu quadro evoluiu para óbito.

A suspeita de desferir a facada, sogra do homem, se apresentou na delegacia. Contudo, foi liberada.

Ainda de acordo com as informações, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.Com informações do site Metrópoles