Caso Nicolly: Polícia concluirá inquérito com laudos

A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia para concluir o inquérito que investiga a morte de Nicolly Fernanda Pogere, adolescente de 15 anos que foi assassinada, esquartejada e teve o cadáver ocultado por adolescentes de 17 e 14 anos.

De acordo com o g1, o delegado titular do 2º Distrito Policial de Hortolândia responsável pelo inquérito, José Regino Melo Lages Filho confirmou que todos os depoimentos de pessoas relacionadas ao caso já foram ouvidos e que só faltam os laudos periciais para que a investigação seja concluída e relatada à Justiça.

Se a Justiça decidir a internação provisória, os dois adolescentes apreendidos por suspeita do crime podem ficar até três anos internados na Fundação Casa.

O corpo de Nicolly foi encontrado em uma lagoa em Hortolândia (SP), no dia 18 de julho. Dois jovens, de 17 e 14 anos, foram apreendidos por suspeita do crime.

A Polícia Civil classificou o crime como um ato cometido com “requintes de crueldade” e “violência extrema”. Ela foi esfaqueada e esquartejada, tendo as siglas “PCC” marcadas nas costas. Em uma mata próxima ao local de desova do corpo, uma sacola com pernas e braços foram encontrados.

Os dois adolescentes suspeitos afirmaram que deram apenas uma facada nas costas de Nicolly, mas as evidências demonstram o contrário. Em depoimento, eles confessaram e não demonstraram arrependimento, explicando que resolveram fugir para não sofrer as consequências.

Há indícios de que o assassinato foi premeditado pelos dois suspeitos, que estão apreendidos e tiveram internação provisória decretada.

Os dois adolescentes estavam escondidos na casa da avó do garoto, em Cornélio Procópio (PR), e foram encontrados e apreendidos.

Agora, eles estão internados de forma provisória na Fundação Casa Andorinhas, em Campinas (SP).

