Pit bull descontrolado ataca mães e crianças na rua enquanto aguardavam transporte escolar

Em um novo caso, duas mães e suas filhas, de 2 e 3 anos de idade, passaram por momentos de terror nesta segunda-feira (28), ao serem atacadas por um cachorro da raça pit bull.

Como detalhado pelo Diário de Pernambuco, no momento do ataque, elas aguardavam o transporte escolar das crianças, no município de Iguaracy (PE).

O caso foi registrado por câmeras de segurança da região.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o pit bull atravessa a rua e se aproxima das crianças, que são puxadas pelas mães imediatamente.

O animal continua o ataque e provoca a queda de uma das mulheres, que segurava a filha no colo.

Em seguida, o cachorro morde diversas vezes a perna da mãe, que é ajudada por um familiar. Ele tenta afastar o animal com chutes.

Na sequência, pessoas que passavam pelo local ajudaram a imobilizar o pit bull.

Segundo relatos, a mãe ferida na perna foi levada ao hospital da cidade para a realização de exames.

Ainda conforme as informações, a família registrou um Boletim de Ocorrência e aguarda esclarecimentos sobre o caso.

Com informações do Diario de Pernambuco