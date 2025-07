Mulher consegue se salvar de tentativa de estupro ao gritar

Uma mulher se salvou de uma tentativa de estupro no Horto Florestal de Ponta Porã, no Matro Grosso do Sul.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Bonito Informa, ela conseguiu gritar por socorro e um funcionário da prefeitura impediu o crime.

A vítima declarou que caminhava pelo local durante a manhã quando um homem tentou agarrá-la, mas acabou fugindo ao perceber que os gritos atraíram o funcionário.

A mulher não sofreu ferimentos e alertou outros frequentadores sobre a importância da atenção redobrada, especialmente nos horários iniciais do dia.

Além disso, foi feito um pedido de reforço no patrulhamento da região, solicitando maior presença na área durante as primeiras horas da manhã.

Leia mais: Caso Nicolly: Novas descobertas apontam como assassinato aconteceu