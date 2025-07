Suspeito de matar mãe após dívidas tem prisão preventiva decretada

A Justiça de Minas Gerais decretou, neste domingo (27), a prisão preventiva de Matteos França Campos, de 32 anos, suspeito de um crime bárbaro.

Ele é investigado por matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bomfim França, de 56 anos, em Belo Horizonte, capital mineira.

Como detalhado pelo site Metrópoles, ele já estava preso provisoriamente.

Segundo informações da Polícia Civil, Matteos confessou que teria matado a própria mãe enforcada durante uma discussão motivada por questões financeiras do criminoso.

Como relatado pela PM, ele teria contraído dívidas em decorrência de apostas feitas em jogos on-line.

Corpo encontrado

O corpo de Soraya foi encontrado no dia 20 de julho perto do viaduto em Vespasiano, em Belo Horizonte, com sinais de violência e queimaduras.

Matteo registrou o desaparecimento da mãe em 18 de julho.

Ainda de acordo com as informações, Soraya era professora licenciada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e dava aulas no Colégio Santa Marcelina.

Com informações do site Metrópoles