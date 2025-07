Pastor é preso por suspeita de estupro de vulnerável e PC não descarta outras vítimas

No Maranhão, um pastor foi preso neste último fim de semana, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a investigação policial, o crime vinha sendo praticado ao longo dos últimos cinco anos.

Como detalhado pelo site G1, a Polícia Civil recebeus várias denúncias de abuso sexual e violência sexual mediante fraude.

Todas apontavam para o pastor, de 49 anos, na cidade de Chapadinha. O homem foi preso e encaminhado para a unidade prisional da região.

O suspeito é investigado pelos crimes de estupro e violação sexual por meio de fraude.

Ainda segundo a polícia, as vítimas, na maioria, são fiéis da igreja que ele presidia. Na época dos crimes, duas dessas vítimas tinham 13 e 17 anos.

De acordo com as denúncias, os abusos aconteciam na casa do pastor, próximo à casa das vítimas e também em retiros espirituais.

Ainda de acordo com as informações, a PC não descarta a possibilidade de que haja outras vítimas.

