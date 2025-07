Filho mata companheiro da mãe por rejeitar nova relação e acaba preso

A Polícia Civil de Alagoas prendeu nesta segunda-feira (28) o principal suspeito de assassinar José Filho da Paz Carneiro, de 50 anos, crime ocorrido no início do mês, em Maceió.

Segundo a PC, o homem, que não teve o nome divulgado, é filho da companheira da vítima e não aceitava o novo relacionamento da mãe.

Como detalhado pelo site G1, o homicídio foi registrado no dia 1º de julho, enquanto José Filho aguardava o transporte em um ponto de ônibus.

Testemunhas relataram que um carro branco se aproximou e o atirador desceu, efetuando cinco disparos. O homem fugiu logo em seguida.

Durante a operação, na residência dele, a polícia encontrou o revólver calibre 38 utilizado no crime e o veículo usado na fuga.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou para um crime motivado por forte carga emocional.

Ainda de acordo com as informações, o autor não aceitava a separação dos pais, causada por um relacionamento extraconjugal da mãe, e decidiu tirar a vida do novo companheiro dela.

Com informações do site G1