Caso Nicolly: Novas descobertas apontam como assassinato aconteceu

Novas descobertas foram feitas nas investigações do caso Nicolly Pogere, adolescente de 15 anos que foi assassinada, esquartejada e teve o cadáver ocultado por adolescentes de 17 e 14 anos.

De acordo com o portal de notícias ND mais, uma nova busca feita na casa do assassino, encontrou duas facas de cozinha e uma marreta que podem ser as armas do crime. A perícia ainda usou luminol, reagente químico que detectou sangue em diversos cômodos.

“Eles, em princípio, falaram que mataram a vítima a facadas. Quando ela veio ao solo, ela utilizou uma marreta com lesões contundentes na cabeça da vítima. Provavelmente, o laudo vai constar que a causa da morte foi a lesão na cabeça”, avaliou o delegado José Regino.

Uma sacola encontrada com com restos mortais foi o que levou à nova perícia na casa do ex-namorado de Nicolly. O achado foi feito por funcionários da Prefeitura de Hortolândia na mesma lagoa em que o corpo foi deixado.

Familiares da adolescente reconheceram que as partes de fato pertencem à vítima. As pernas estavam dentro de um saco, calçados com tênis All Star tamanho 35, e os braços no outro. Os restos mortais estão sob análise do IML (Instituto Médico Legal).

O corpo de Nicolly foi encontrado sem braços e pernas, envolta em dois lençóis e uma lona com pedras dentro para manter o corpo submerso na lagoa. O pai do ex-namorado reconheceu os tecidos usados para embrulhar o cadáver.

O acusado, de 17 anos, apresentava cortes nas mãos quando foi apreendido na casa da avó no Paraná, em 20 de julho, ao lado da atual parceira e cúmplice de 15 anos.

Os dois suspeitos tiveram internação provisória decretada e foram encaminhados para a Fundação Casa Andorinhas, em Campinas. Eles podem ficar até três anos internados. O primeiro prazo é de 45 dias e, após ele, a Justiça decide sobre a prorrogação.