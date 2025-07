Delegado destaca que pai suspeito de agredir e matar bebê de dois meses apresenta traços de psicopatia

Lucas Rodrigues Soares, suspeito de matar o próprio filho de apenas dois meses de idade, possui histórico de outras agressões, segundo a Polícia Civil do Paraná.

ANÚNCIO

Saiba mais detalhes aqui: Pai preso suspeito de matar filho de dois meses já foi denunciado por agredir outras crianças

Como detalhado pelo site G1, ele também é suspeito de agredir uma criança de três anos em 2016, outro bebê de dois meses em 2021, e também a esposa no início de 2025, quando ela estava grávida.

Segundo o delegado Luis Gustavo Timossi, responsável pelo caso, o homem não esboçou nenhuma reação no interrogatório realizado nesta semana.

“Ele demonstra personalidade violenta. Ele tem outras ocorrências de lesão corporal também não envolvendo crianças, e aponta psicopatia em relação a agressões de menores, crianças de tenra idade que não têm a mínima chance de se defender”, diz o delegado.

O laudo da perícia aponta que o bebê estava com diversos ferimentos no rosto e na cabeça, e que a causa da morte da criança foi traumatismo cranioencefálico causado por “ação contundente”.

No interrogatório, Lucas disse “não lembrar” de ter feito nada contra o filho.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, apesar de o inquérito ainda não estar finalizado, Lucas deve ser indiciado pelo crime de homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar.

Com informações do site G1