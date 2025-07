Mãe descobre pedido de vídeo íntimo de professor para filho, denuncia e educador é condenado

Em Minas Gerais, a denúncia de uma mãe deu início a uma operação conduzida pelo Ministério Público (MPMG) que levou à prisão e condenação de um professor na cidade de Divino.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, ao todo, a pena chega a quase 20 anos de prisão. O réu já está preso desde maio de 2024, quando teve início a operação.

As investigações começaram no ano passado após a mãe de um aluno descobrir que o professor solicitou imagens íntimas do filho, com a promessa de pagamento, e que também revenderia o conteúdo.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do docente, foram encontrados arquivos com cenas de nudez e de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Pelos crimes de armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e assédio sexual, o professor foi condenado em primeira instância há pouco mais de 3 anos.

Após a primeira condenação, outros crimes foram descobertos.

Ainda de acordo com as informações, nesta semana, o professor foi condenado a 16 anos de prisão pelo estupro contra duas adolescentes de 14 anos.

Com informações do site G1