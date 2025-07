Jovens que estavam desaparecidos são encontrados mortos e enterrados juntos

Os corpos do casal Nayara Gabrielly Nunes, de 18 anos, e Sivanilson Sinésio de Lira Lima, de 21 anos, foram encontrados enterrados juntos. Eles estavam desaparecidos há 14 dias desde que foram vistos pela última vez juntos na moto da jovem.

De acordo com o portal de notícias RIC, as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas enterrados no terreno de uma antiga escola evangélica em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco.

Perto do local do crime, a polícia encontrou um colega de trabalho de Sivanilson no dia do desaparecimento. Durante o interrogatório, ele confessou participação no homicídio e estava com os celulares dos jovens.

Conforme informações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) para autópsia e a investigação continua.

