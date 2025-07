Caso Nicolly: Novos restos mortais são encontrados em sacola no local em que cadáver foi ocultado

Partes de um corpo foram encontrados em lagoa onde corpo de Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, foi encontrado esquartejado.

De acordo com O G1, uma equipe da prefeitura localizou uma sacola com restos mortais enquanto fazia o corte da grama no entorno do lago do Jardim Amanda I e a perícia foi acionada.

A investigação da Polícia Civil aponta que dois adolescentes, de 17 e 14 anos, confessaram o crime e estão em internação provisória. Eles alegam que agiram em legítima defesa, mas detalhes apontam que o crime pode ter sido premeditado e a vítima foi atraída pelos assassinos.

Nicolly foi esfaqueada e esquartejada em um crime caracterizado pela investigação com “requintes de crueldade” e “violência extrema”. Seu corpo foi encontrado em um lago enrolado em lençóis com pedras e uma lona, que foram reconhecidas pelo pai do jovem de 17 anos.

A jovem foi enterrada no Cemitério Municipal de Mococa (SP), onde ela morava com a família. Protestos ocorrem na cidade e sua mãe, Priscila Magrin, chegou a dizer que a adolescente de 14 anos envolvida no crime entrou em contato com o padrasto da vítima antes de que tudo ocorresse.

“Essa menina [suspeita] tinha mandado mensagem para o meu marido um tempo antes, meio que se passando por uma colega, uma conhecida da Nicolly, pedindo as redes sociais dela. Então eu acho que eles já estavam planejando isso faz tempo. Mataram a minha filha por causa de nada”, revelou.

O caso é investigado como feminicídio.

