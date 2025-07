Caso Nicolly: Mãe pede mudança na legislação para ter justiça pela filha assassinada por dois menores de idade

Priscila Magrin, mãe de Nicolly Pogere, que foi assassinada, esquartejada e teve o cadáver ocultado aos 15 anos por adolescentes de 17 e 14, deseja que uma nova lei seja criada.

De acordo com o portal de notícias RIC, a mulher de 30 anos pediu em uma manifestação uma mudança na legislação brasileira com a “Lei Nicolly Pogere”, para determinar que menores infratores entre 14 e 17 anos sejam responsáveis criminalmente por “crimes bárbaros”.

“Justiça seja feita para esses monstros e todos que acobertaram”, publicou nas redes sociais, mencionando também que nada trará sua filha de volta, mas que ela continuará lutando por justiça.

A investigação de feminicidio continua e detalhes do caso mostram que há indícios de que o crime foi premeditado. O casal acusado, menores de 18 anos, não estão presos e, como são menores, foram apreendidos e internados seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O corpo de Nicolly foi encontrado desmembrado e enrolando em lençóis com pedra e uma lona em um lago de Hortolândia, no interior de São Paulo. Dias após o ocorrido, equipes de manutenção do local encontraram uma sacola com restos mortais.

Os autores do crime, que confessaram a autoria à polícia, são o namorado da vítima, de 17 anos, e uma garota de 14, que também se relacionava com ele.

Nicolly apresentava trauma cranioencefálico e foi esfaqueada e o crime caracterizado pela investigação com “requintes de crueldade” e “violência extrema”. Para despistar suspeitas, os assassinos chegaram a gravar as siglas da organização criminosa “PCC” em suas costas.

A investigação se concentrou nos adolescentes após vestígios de sangue humano serem encontrados na casa do ex-namorado da vítima.

Eles chegaram a fugir, mas foram encontrados em Cornélio Procópio (PR), em uma operação conjunta entre as polícias dos dois estados. Investigações apontam que a avó materna de um dos suspeitos teria auxiliado na fuga e na ocultação dos envolvidos.

