Após discussão, homem mata irmão trans a golpes de faca na frente da mãe

No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem suspeito de ter assassinado o irmão a facadas na frente da mãe, no município de Ibiaçá.

Como detalhado pela CNN, o crime ocorreu no último sábado (19), após uma discussão familiar.

Segundo a polícia, a vítima era um homem trans de 29 anos. No dia do crime, ele teria ido visitar a mãe, que morava com o irmão, de 21 anos.

Após o embate, o mais novo esfaqueou a vítima. Ele fugiu do local e se apresentou à polícia quatro dias depois.

“Pelos depoimentos, os irmãos nunca se relacionaram bem e um tinha ciúmes do afeto materno dedicado ao outro”, informou a PC.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil segue investigando o caso.

Com informações da CNN