Mulher perde parte do dedo após fazer as unhas em salão de beleza e ter infecção

Em Goiás, uma mulher de 66 anos perdeu parte do dedo e precisou realizar um enxerto depois de fazer as unhas em um salão de beleza e pegar uma infecção grave.

Como detalhado pelo site G1, Marise Teixeira de Araújo Amorim já precisou fazer 70 sessões de fisioterapia para ajudar na mobilidade do dedo.

A família entrou em contato com o salão, que fica em Goiânia, e disse que o estabelecimento se ofereceu para custear os gastos com o tratamento.

No entanto, a filha de Marise, Bruna Teixeira, contou ao G1 que preferiu não aceitar o auxílio, pois a intenção era alertar e evitar novos casos.

O caso aconteceu em fevereiro deste ano, mas repercutiu nesta semana.

Na ocasião, Marise usou os materiais do próprio estabelecimento. No entanto, ao ter a unha lixada, acabou tendo um pequeno ferimento.

Ainda de acordo com a filha, a família viajou no mesmo dia para um casamento e Marise começou a sentir os primeiros incômodos. No dia seguinte, precisou ir ao hospital, sendo medicada. No entanto, a dor não passou, sendo necessário voltar novamente.

Segundo ela, no retorno da viagem, foram direto para um hospital, sendo que uma cirurgia de emergência foi feita no mesmo dia. No entanto, ela acabou perdendo a ponta do dedo por causa da infecção.

Segundo relatório médico, a paciente precisou de quatro cirurgias, sendo duas para limpezas, uma para o transplante e, depois, um retoque para melhorar o contorno do polegar.

Ainda de acordo com as informações, a idosa espera que a quinta cirurgia ajude a melhorar a estética e a mobilidade do dedo.

Com informações do site G1