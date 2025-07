Mãe e padrasto são condenados pela Justiça de Goiás por torturar e matar bebê de 1 ano

A Justiça de Goiás condenou, nesta quarta-feira (23), a mãe e o padrasto de um bebê de 1 ano por torturar e matar o menino em Quirinópolis, no sudoeste do estado.

Como detalhado pelo site G1, Gustavo Emanuel, de 1 ano e 3 meses, morreu em abril do ano passado, após uma série de espancamentos, conforme a denúncia do Ministério Público.

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, mãe e padrasto cumprirão as penas em regime fechado. Alysson Sapucaia foi condenado a mais de 51 anos de reclusão.

Já Ana Laura Costa foi condenada a mais de 46 anos pelo crime de homicídio e a pouco mais de 2 anos por tortura.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após o casal levar a criança a um hospital, alegando que ela se machucou ao cair enquanto brincava.

A história, no entanto, não convenceu a equipe médica. Diante da gravidade, os funcionários chamaram a polícia, ocorrendo a prisão.

Ainda de acordo com as informações, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Quirinópolis reconheceu integralmente as acusações da Promotoria por homicídio triplamente qualificado e tortura contra ambos os réus.

Com informações do site G1